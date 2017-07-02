Pepe transferinde flaş gelişme
Menajer Ahmet Bulut, Pepe transferiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Bulut, transferde Inter ve PSG'den sonra Juventus'un da masaya oturduğunu ifade etti.
BipSpor'a açıklamalarda bulunan Bulut, "Inter ve PSG'den sonra Juventus da Pepe'ye talip oldu. Beşiktaş da masada. Görüşmeler sürüyor." dedi.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:16
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Hakan Çalhanoğlu, AC Milan’da
Toplam 3
Yorum
omg fenaa
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Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 10
Yorum
hocam bişey diyim mi iyisin hoşsun "türk" basketbolunun 2-3 sayılı adamındansın ama çok konuşuyosun ya.Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.kendini geliştir biraz
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Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 10
Yorum
ft oh ne güzel oldu BJK yi yuz ustu bırakıp gittin cok ii oldu
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