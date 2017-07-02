 Pepe transferinde flaş gelişme – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    transferinde flaş gelişme

    Pepe transferinde flaş gelişme

    Menajer Ahmet Bulut, transferiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Bulut, transferde Inter ve PSG'den sonra 'un da masaya oturduğunu ifade etti.

    Beşiktaş'ın transferini bitirmesi için yetkilendirdiği menajer Ahmet Bulut, Portekizli yıldızın transferiyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Bulut, Pepe için 'un da devreye girdiğini söyledi.

    BipSpor'a açıklamalarda bulunan Bulut, "Inter ve PSG'den sonra Juventus da Pepe'ye talip oldu. Beşiktaş da masada. Görüşmeler sürüyor." dedi.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:16
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