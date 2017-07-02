 Merhem olacaktır – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Merhem olacaktır

    Merhem olacaktır

    Beşiktaş'ın eski futbolcularından , ", Beşiktaş'ın en sancılı bölgesine merhem olacaktır" dedi.

    Akbulut, "Eğer maliyeti Beşiktaş'ı hırpalamazsa çok faydası olur. 'nin gelmesi Beşiktaş'taki savunma sorununu çözeceğine inanıyorum" diye konuştu.

    Parasını çıkartır
    Türk futbolunun önemli isimlerinden , haber1903'e konuştu. Doğan, "Kısa sürede elde edilecek başarı ve hedeflere ulaşmasıyla Pepe'ye yapılan masraftan daha çok kazanılabilir. Şampiyonlar Ligi'nde gideceği yerlerde onun parasını çıkaracaktır" dedi.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:33
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