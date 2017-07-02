Merhem olacaktır
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Kadir Akbulut, "Pepe, Beşiktaş'ın en sancılı bölgesine merhem olacaktır" dedi.
Akbulut, "Eğer maliyeti Beşiktaş'ı hırpalamazsa çok faydası olur. Pepe'nin gelmesi Beşiktaş'taki savunma sorununu çözeceğine inanıyorum" diye konuştu.
Parasını çıkartır
Türk futbolunun önemli isimlerinden Ziya Doğan, haber1903'e konuştu. Doğan, "Kısa sürede elde edilecek başarı ve hedeflere ulaşmasıyla Pepe'ye yapılan masraftan daha çok kazanılabilir. Şampiyonlar Ligi'nde gideceği yerlerde onun parasını çıkaracaktır" dedi.
Parasını çıkartır
Türk futbolunun önemli isimlerinden Ziya Doğan, haber1903'e konuştu. Doğan, "Kısa sürede elde edilecek başarı ve hedeflere ulaşmasıyla Pepe'ye yapılan masraftan daha çok kazanılabilir. Şampiyonlar Ligi'nde gideceği yerlerde onun parasını çıkaracaktır" dedi.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:33
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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