Kolarov Beşiktaş'ta!

?Beşiktaş'ın transfer çalışmaları çerçevesinde bir yıldızı daha kadrosuna kattığı belirtildi. Sırp basınında, Manchester City'de uzun yıllar forma giyen deneyimli futbolcu Alexander Kolarov'un, Beşiktaş'la 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.



Haberde, Sırp Milli Takımı'nın da formasını giyen Kolarov'un kendisi gibi Sırp olan Dusko Tosic ile gelecek sezon Beşiktaş adına mücadele edeceği belirtildi. Geçen sezon City'de 40 maçta forma giyen Kolarov'u gelecek sezon planları dahilinde düşünmeyen Guardiola'nın, deneyimli oyuncunun yerine Monaco'dan Benjamin Mendy'yi alacağı ifade edildi.



7 sezon City forması giyen Kolarov, sol bek ve stoper pozisyonlarında görev yapabiliyor. 2010'da Manchester City'ye Lazio'dan 16 milyon euro karşılığında transfer olan deneyimli oyuncu, Lazio'dan önce Sırp ekipleri Cukaricki Stankom ve OFK Beograd formaları da giymişti.