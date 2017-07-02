 Kartal'ı beraber uçuralım – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Kartal'ı beraber uçuralım

    Kartal'ı beraber uçuralım

    Portekizli yıldız Q7, siyah-beyazlıların talip olduğu vatandaşı ’ye, “Beşiktaş’ta gel, kupaları birlikte kaldıralım. Çok mutlu olursun” dedi

    Beşiktaş yönetimi, stoper adayları arasında ilk sırada ler alan Pepe harekatını dört koldan sürdürüyor.. Yıldız futbolcunun menajeriyle yapılan ön görüşmede olumlu sinyaller alan siyah-beyazlılar, ardından ile yüz yüze görüşmek için randevu talep etti. Konfederasyon Kupası'nda bugün Portekiz ile Meksika, üçüncülük maçına çıkacak. Bu karşılaşmanın ardından ülkesine dönecek olan Pepe ile Beşiktaşlı yöneticilerin önümüzdeki hafta İstanbul'da bir araya geleceği ve sözleşmeyle ilgili tüm detayları karşılıklı olarak konuşacağı ifade edildi.

    Orman'dan Quaresma'ya talimat

    Siyah-beyazlı yönetim bu arada da boş durmadı.. Pepe'nin, Portekiz milli takımından arkadaşı Quaresma'ya "Onu ikna et" görevi verildi. Q7'nin de Orman yönetiminden gelen bu haberin ardından Pepe'yi yakın markaja aldı. Quaresma, sadece idmanlarda değil, diğer zamanlarda da takım arkadaşıyla birlikte vakit geçirirken; vatandaşına "Beşiktaş'a gel, kupaları birlikte kaldıralım. Ben yıllardır çok mutluyum, inan sen de büyük keyif alacaksın" dediği öğrenildi.

    Haftaya İstanbul'da

    Bu arada İspanyol Spor Gazetesi Marca, Beşiktaş'la birlikte Pepe'nin peşinde koşan PSG'nin, Portekizli yıldızdan vazgeçtiğini yazdı. Gazete, tecrübeli oyuncuyu sağlık kontrolünden bile geçirdiğini ancak anlaşamadıklarını ifade ederken; Pepe'nin önümüzdeki hafta İstanbul'a gideceğini iddia etti.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:13
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