Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Antrenmana, izinli oyuncular Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Gökhan Gönül, Adriano Correia, Marcelo Guedes, Fabricio Ramirez, Anderson Talisca ile Portekiz Milli Takımı formasıyla FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda mücadele eden Ricardo Quaresma katılmadı.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:42
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Konoplyanka Galatasaray hayranı
Toplam 26
Yorum
imbula olacaksa olur imbula alınacaksa daha iyi olur.imbula olmazsa konoployonka olabilir.
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Sözleşmesini feshedecek
Toplam 17
Yorum
ali bütün hocaları gönderdi. tudor' la da problemli. hala bu adama kalsın diyorlar
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"Yeni isimler katılabilir"
Toplam 3
Yorum
hasan tekin anca çene icraat yok
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