Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına dün Ümraniye’de başladı
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına dün akşam start verdi. 16 Temmuz'a kadar Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanacak olan Kara Kartallar, ardından 4 günlük Çin turu yapacak. Hemen akabinde de İspanya'ya geçerek çalışmalarını sürdürecek.
Siyah beyazlılar, 27 Temmuz'da İspanya'da Las Palmas ile oynayacak. 16 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalıştıktan sonra Çin'e, ardından da İspanya'ya geçecek olan Beşiktaş ikinci hazırlık maçını Real Betis ile yapacak. Las Palmas ile oynanacak karşılaşmadan 2 gün sonra 29 Temmuz'da bu kez Beşiktaş Real Betis hazırlık maçı oynanacak.
Siyah beyazlılar, 27 Temmuz'da İspanya'da Las Palmas ile oynayacak. 16 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalıştıktan sonra Çin'e, ardından da İspanya'ya geçecek olan Beşiktaş ikinci hazırlık maçını Real Betis ile yapacak. Las Palmas ile oynanacak karşılaşmadan 2 gün sonra 29 Temmuz'da bu kez Beşiktaş Real Betis hazırlık maçı oynanacak.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Wesley Sneijder karmaşası
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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