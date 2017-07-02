Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Kaleciler de kaleci antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.
Antrenmanda geçtiğimiz sezon sonunda milli takımlarında görev alan Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan ve Cenk ile izinli olan Fabri, Marcelo, Adriano ve Talisca yer almadı.
Konfederasyonlar Kupası'nda Portekiz Milli Takım kadrosunda olan Ricardo Quaresma da çalışmada yer almadı.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah ve akşam saatlerinde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:24
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Toplam 3
Yorum
omg fenaa
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Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 10
Yorum
hocam bişey diyim mi iyisin hoşsun "türk" basketbolunun 2-3 sayılı adamındansın ama çok konuşuyosun ya.Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.kendini geliştir biraz
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Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 10
Yorum
ft oh ne güzel oldu BJK yi yuz ustu bırakıp gittin cok ii oldu
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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