 Atınç 1 yıl daha Beşiktaş’ta – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Atınç 1 yıl daha Beşiktaş’ta

    Atınç 1 yıl daha Beşiktaş’ta

    Kara Kartal, genç oyuncuyu kiralık olarak renklerine kattı

    Beşiktaş, geçen sezon siyah- beyazlı ekipte kiralık olarak forma giyen genç futbolcu Atınç Nukan'ın bir seneliğine yeniden renklerine bağladı. Siyah-beyazlıların Leipzig'e 150 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonu ise 2,5 milyon euro olarak belirlendi. 16 maçta forma şansı bulan 23 yaşındaki savunma oyuncusu, 1 de gol attı.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:38
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