Atınç 1 yıl daha Beşiktaş’ta
Kara Kartal, genç oyuncuyu kiralık olarak renklerine kattı
Beşiktaş, geçen sezon siyah- beyazlı ekipte kiralık olarak forma giyen genç futbolcu Atınç Nukan'ın bir seneliğine yeniden renklerine bağladı. Siyah-beyazlıların Leipzig'e 150 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. Beşiktaş'ın Atınç Nukan'ı satın alma opsiyonu ise 2,5 milyon euro olarak belirlendi. 16 maçta forma şansı bulan 23 yaşındaki savunma oyuncusu, 1 de gol attı.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
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hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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