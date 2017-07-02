 Adil Rami üçlü kıskaçta – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    üçlü kıskaçta

    Adil Rami üçlü kıskaçta
    BEŞİKTAŞ'ın prensip anlaşmasına vardığı için Marsilya ve C. Palace'ın da devreye girdiği ifade edildi. Fransız savunma oyuncusunun Marsilya ile yeniden görüşme yapacağı iddia edilirken; ayrıca C. Palace'ın 31 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediği yazıldı.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adil Rami üçlü kıskaçta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.