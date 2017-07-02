Adil Rami üçlü kıskaçta
BEŞİKTAŞ'ın prensip anlaşmasına vardığı Adil Rami için Marsilya ve C. Palace'ın da devreye girdiği ifade edildi. Fransız savunma oyuncusunun Marsilya ile yeniden görüşme yapacağı iddia edilirken; ayrıca C. Palace'ın 31 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediği yazıldı.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
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hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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