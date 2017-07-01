Ve şampiyon sahaya iniyor
Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün başlıyor.
Oyuncular, bu akşam 20.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek ve ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Beşiktaş'ta milli futbolcular pazartesi günü takıma katılacak. Beşiktaş, İstanbul'da yapacağı çalışmaların ardından 16 Temmuz'da Çin'e gidecek, Schalke ile maç yaptıktan sonra 20 Temmuz'da İstanbul'a dönecek.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:48
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