 Taraftarlara uyarı geldi!.. – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Taraftarlara uyarı geldi!..

    Taraftarlara uyarı geldi!..
    Kulübü, resmi logo kullanılarak sosyal medyada taraftarlara yapılan çağrılara itibar edilmemesini istedi. Açıklamada, "Kulübümüzün resmi logosu kullanılarak iznimiz ve bilgimiz dışında özellikle sosyal medyada taraftarlarımıza yönelik çağrılar yapılmaktadır. Bu çağrıya itibar edilmemesini rica ederiz" denildi.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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