Taraftarlara uyarı geldi!..
Beşiktaş Kulübü, resmi logo kullanılarak sosyal medyada taraftarlara yapılan çağrılara itibar edilmemesini istedi. Açıklamada, "Kulübümüzün resmi logosu kullanılarak iznimiz ve bilgimiz dışında özellikle sosyal medyada taraftarlarımıza yönelik çağrılar yapılmaktadır. Bu çağrıya itibar edilmemesini rica ederiz" denildi.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:34
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