 Subutic’e ‘sakatlık’ vetosu – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Subutic’e ‘sakatlık’ vetosu

    Subutic’e ‘sakatlık’ vetosu
    Menajerlerin Beşiktaş'a önerdiği veto yedi. Sırp oyuncu geçen sezon kolunu kırdığı için yaz kampı geçirmedi. Bir aylık hazırlık sonrasında idmanlara çıktı ama dizinden sakatlandı. 123 gün sakat kaldı. Operasyon iyi yapılmadı, 45 gün daha sahaya çıkamadı. İdmanda yeniden sakatlandı, 3 hafta forma bulamadı.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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