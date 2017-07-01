İmza şimdi, forma Ocak’ta
Beşiktaş, stoper Vida’ya “3 milyon euro imza parası verelim. 2.5 milyon euro’dan 3 yıllık anlaşma yapalım. Ocak’ta Beşiktaş forması giymeye başla” teklifini sundu.
Yeni sezonda kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, transfer listesinin üst sıralarında yer alan Domagoj Vida'ya sürpriz bir teklif sundu. Dinamo Kiev ile 31 Aralık'a kadar sözleşmesi bulunan Hırvat stopere, Ukrayna kulübü sözleşme uzatma teklifi sundu ancak Vida bunu kabul etmedi. Siyah-beyazlı yetkililer de bunun üzerine Hırvat stopere, "Bize imza at, 3 milyon euro imza parası verelim. 2.5 milyon euro'dan da 3 yıllık anlaşma yapalım. Ocak ayında Beşiktaş forması giymeye başla" denildi.
GÜNEŞ, ANLAŞMAYA SICAK
28 yaşındaki oyuncu Vida'nın teklife sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Dinamo Kiev'in 9 milyon euro bonservis bedeli istediği ortamda Beşiktaş'ın Ukrayna ekibiyle görüşmeleri kestiği ve direkt yıldız futbolcu Vida'yı ikna etmeye çalıştığı gelen bilgiler arasında. Teknik direktör Şenol Güneş'in de ligin ilk yarısını Tosic, Mitrovic, Marcelo ve yeni alınacak bir stoper ile geçirebileceğini; Vida'yı Ocak'a kadar bekleyebileceğini yönetime ilettiği ifade edildi.
GÜNEŞ, ANLAŞMAYA SICAK
28 yaşındaki oyuncu Vida'nın teklife sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Dinamo Kiev'in 9 milyon euro bonservis bedeli istediği ortamda Beşiktaş'ın Ukrayna ekibiyle görüşmeleri kestiği ve direkt yıldız futbolcu Vida'yı ikna etmeye çalıştığı gelen bilgiler arasında. Teknik direktör Şenol Güneş'in de ligin ilk yarısını Tosic, Mitrovic, Marcelo ve yeni alınacak bir stoper ile geçirebileceğini; Vida'yı Ocak'a kadar bekleyebileceğini yönetime ilettiği ifade edildi.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
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