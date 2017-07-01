Dev iddia! Kolarov geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia Sırbistan'dan geldi.

Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon başında sol bek için Barcelona'dan Adriano'yu transfer etmiş ve Inter'den Caner Erkin'i kiralamıştı. Caner'in sakatlığından sonra sol bekte fırtına gibi esen Adriano, harika bir sezona imza attıktan sonra adı birçok transfer dedikodusuna karıştı. Çin'den Adriano için iyi teklifler geldiği konuşulurken Beşiktaş'ın sol bek pozisyonu için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sırbistan'da yayın yapan Mozzart Sport'un haberine göre Beşiktaş, Manchester City'deki sözleşmesi 2018'de bitecek olan Aleksandar Kolarov'u transfer edecek.

Beşiktaş'ın, Sırp sol bekle 4 yıllık sözleşme imzalayacağı konuşuluyor.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

7 sezondur Manchester City için ter döken 31 yaşındaki sol bekin adı bir dönem Galatasaray'la da anılıyordu.

Manchester City'deki sözleşmesi 2018'in Haziran'ında bitecek olan Kolarov, geride kalan sezonda İngiliz ekibinin formasıyla 40 resmi maçta görev yaptı ve 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

2010'da Manchester City'ye Lazio'dan 16 milyon euro karşılığında transfer olan deneyimli oyuncu, Lazio'dan önce Sırp ekipleri Cukaricki Stankom ve OFK Beograd formaları da giymişti.