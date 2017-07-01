Fransız ve İspanyol basınında geçen hafta başından beri Pepe'nin Paris Saint Germain ile anlaştığı haberlerinin ardından Marca gazetesinden farklı bir iddia geldi.



PSG için Sağlık kontröllünden geçen Pepe'nin Fransız temsilcisi ile anlaşmadığını belirten Marca, yıldız ismin önümüzdeki hafta İstanbul'a gideceğini duyurdu. Pepe için Beşiktaş'tan başka bir seçenek olmadığını belirten gazete, "Pepe Beşiktaş'a yakın' manşetini attı.