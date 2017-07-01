 Beşiktaş'a Pepe müjdesi – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'a müjdesi

    Beşiktaş'a <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a> müjdesi

    İspanyolların ünlü gazetesi Marca'nın son dakika olarak yaptığı habere göre Portekizli yıldız , Beşiktaş ile transfer görüşmesi yapmak için önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek.

    Fransız ve İspanyol basınında geçen hafta başından beri 'nin Paris Saint Germain ile anlaştığı haberlerinin ardından Marca gazetesinden farklı bir iddia geldi.

    PSG için Sağlık kontröllünden geçen 'nin Fransız temsilcisi ile anlaşmadığını belirten Marca, yıldız ismin önümüzdeki hafta İstanbul'a gideceğini duyurdu. Pepe için Beşiktaş'tan başka bir seçenek olmadığını belirten gazete, "'a yakın' manşetini attı.

    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:53
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