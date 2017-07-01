Beşiktaş'a Pepe müjdesi
İspanyolların ünlü gazetesi Marca'nın son dakika olarak yaptığı habere göre Portekizli yıldız Pepe, Beşiktaş ile transfer görüşmesi yapmak için önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek.
Fransız ve İspanyol basınında geçen hafta başından beri Pepe'nin Paris Saint Germain ile anlaştığı haberlerinin ardından Marca gazetesinden farklı bir iddia geldi.
PSG için Sağlık kontröllünden geçen Pepe'nin Fransız temsilcisi ile anlaşmadığını belirten Marca, yıldız ismin önümüzdeki hafta İstanbul'a gideceğini duyurdu. Pepe için Beşiktaş'tan başka bir seçenek olmadığını belirten gazete, "Pepe Beşiktaş'a yakın' manşetini attı.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:53
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eyy yönetimm aziz ve yardımcısı volkanla en çok g.s. şampiyon..başarı hikayene bir de bu pencereden bak..
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