 Beşiktaş'a Marsilya çelmesi – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'a Marsilya çelmesi

    Beşiktaş'a Marsilya çelmesi

    Geçen sezonun şampiyonu, transferde her gün yeni engellerle karşılaşıyor. Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri olan ve kulübü Sevilla ile bonservis pazarlığı yapılan için Fransızlar ve İngilizler devrede.

    Şenol Güneş'in istediği isimlerden biri olan Fransız stoper için Sevilla ile yaptığı görüşmelerde bir hayli mesafe kaydeden Siyah Beyazlılar bitirme aşamasına geldikleri bu transferde Marsilya engeli ile karşılaştılar. Fransız stoperin Beşiktaş'ın sunduğu şartlara yakın rakamlara çıkan Marsilya'nın teklifine daha olumlu yaklaştığını ve kısa bir süre içinde imza atabileceğini belirten Lequipe gazetesi, İngiliz Crystal Palace'ın da Rami'yi istediğini yazdı. Haberde 'nin bir kaç gün içinde kesin kararını açıklayacağı ifade edildi.

    ?ABOUBAKAR İÇİN DE DEVREDE
    Marsilya'nın Beşiktaş'a çelme takma girişimi sadece Rami ile sınırlı değil. Beşiktaş'ın transferde öncelik verdiği ve kalması için tüm şartları zorladığı Aboubakar için de yine Marsilya'nın devrede olduğu Fransız basınından gelen bir diğer iddia. Fransız basını ve özellikle Marsilya medyası Kamerunlu golcünün Marsilya'nın transfer listesine girdiğini ve bu haftadan itibaren Aboubakar'ı almak için girişimlere başlayacağını duyurdu.Ü

    Fransız medyası teknik direktör Rudi Garcia'nın Aboubakar'ın transferine onay verdiğini belirtirken, Beşiktaş ise bu hafta Lorient ve Porto ile bir kez daha masaya oturacak ve Kamerunlu golcüyü takımda tutmaya çalışacak.

    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:36
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