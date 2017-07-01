 Beşiktaş, Atınç Nukan'ı KAP'a bildirdi – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş, 'ı KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, Atınç Nukan'ı KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, genç savunmacı 'ın transferi hakkında kulübü RB Leipzig ile tekrar masaya oturdu

    Beşiktaş Futbol A.Ş., 'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Atınç Nukan'ın transferi konusunda kulübü RB Leipzig ile görüşmelere başlanmıştır."

    Atınç Nukan siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişmiş ve genç oyuncu 2 yıl önce 5 milyon Euro'ya RB Leipzig'e transfer olmuştu. Atınç geçen sene Beşiktaş'ta yine kiralık olarak oynadı ve 16 maçta forma giydi 1 gol kaydetti.

    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:29
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