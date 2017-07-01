Beşiktaş, Atınç Nukan'ı KAP'a bildirdi
Beşiktaş, genç savunmacı Atınç Nukan'ın transferi hakkında kulübü RB Leipzig ile tekrar masaya oturdu
Beşiktaş Futbol A.Ş., Atınç Nukan'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Atınç Nukan'ın transferi konusunda kulübü RB Leipzig ile görüşmelere başlanmıştır."
Atınç Nukan siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişmiş ve genç oyuncu 2 yıl önce 5 milyon Euro'ya RB Leipzig'e transfer olmuştu. Atınç geçen sene Beşiktaş'ta yine kiralık olarak oynadı ve 16 maçta forma giydi 1 gol kaydetti.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:29
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Onazi, FIFA'ya başvurdu
Toplam 9
Yorum
Yönetim Dogru takım dorgu olur ve hak yemez kimsenin
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İnsan hata yapabilir
Toplam 33
Yorum
feney bahcede 15 sene daha kaymam geyekiyoy kafası ilen takıma 32 34 35 likteri dolurdu şampiyon oluysam kalıyım takımda kimsenin sesi cikmas 4 yıldyızı aldımya , boşa paralar gitti
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Onazi, FIFA'ya başvurdu
Toplam 9
Yorum
2011 şampiyonu fenerbahçe şimdi siz yine fenerbahçeye bahane bulursunuz.şampiyonluk kupamızı çaldılar diye :D :D :D
Beşiktaş, Atınç Nukan'ı KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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