Beşiktaş, Atınç Nukan'ı KAP'a bildirdi

Beşiktaş Futbol A.Ş., Atınç Nukan'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Atınç Nukan'ın transferi konusunda kulübü RB Leipzig ile görüşmelere başlanmıştır."



Atınç Nukan siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişmiş ve genç oyuncu 2 yıl önce 5 milyon Euro'ya RB Leipzig'e transfer olmuştu. Atınç geçen sene Beşiktaş'ta yine kiralık olarak oynadı ve 16 maçta forma giydi 1 gol kaydetti.