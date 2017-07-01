Badstuber’den yeşil ışık
Beşiktaş'ın Pepe olmazsa yönelmesi beklenen stoper adaylarından Holger Badstuber önemli açıklamalarda bulundu.
Bayern Münih ile sözleşmesini yenilemeyen ve birçok talibi olan Badstuber, transfer iddialarını doğruladı. 28 yaşındaki Alman stoper bazı teklifler aldığını açıklarken, "Bazı görüşmeler ve somut teklifler var. Henüz bir karar vermedim. Kariyerime farklı bir adreste devam edeceğim, Almanya olmayacak" ifadelerini kullandı. Badstuber Alman basınına verdiği röportajında kısa bir süre içerisinde yeni adresinin belli olacağını da söylerken, Alman basınına göre başarılı oyuncu için en büyük adaylar Portekiz'den Sporting ve Türkiye'den Beşiktaş olarak gösteriliyor. Badstuber, geçtiğimiz sezon B. Münih formasıyla Bundelsiga'da sadece 11 maçta görev alabilmişti.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:51
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