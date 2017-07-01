 Badstuber’den yeşil ışık – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Badstuber’den yeşil ışık

    Badstuber’den yeşil ışık

    'ın Pepe olmazsa yönelmesi beklenen stoper adaylarından önemli açıklamalarda bulundu.

    Bayern Münih ile sözleşmesini yenilemeyen ve birçok talibi olan Badstuber, transfer iddialarını doğruladı. 28 yaşındaki Alman stoper bazı teklifler aldığını açıklarken, "Bazı görüşmeler ve somut teklifler var. Henüz bir karar vermedim. Kariyerime farklı bir adreste devam edeceğim, Almanya olmayacak" ifadelerini kullandı. Badstuber Alman basınına verdiği röportajında kısa bir süre içerisinde yeni adresinin belli olacağını da söylerken, Alman basınına göre başarılı oyuncu için en büyük adaylar Portekiz'den Sporting ve Türkiye'den olarak gösteriliyor. Badstuber, geçtiğimiz sezon B. Münih formasıyla Bundelsiga'da sadece 11 maçta görev alabilmişti.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Badstuber’den yeşil ışık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.