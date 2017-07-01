Adriano için karar Güneş’in
Beşiktaş yönetimi Adriano'ya gelen teklifleri yakından takip ediyor.
Şampiyonlar Ligi'ne her katılımda sözleşmesi gereği 1.7 milyon euro daha Barcelona'ya ödeme yapılması nedeniyle fiyatı katlanan Brezilyalı oyuncuyla yolların ayrılmasına sıcak bakılıyor. Adriano konusundaki asıl kararı ise teknik direktör Şenol Güneş, Caner Erkin'in kampta göstereceği performansa bağlı olarak verecek.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
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