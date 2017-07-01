 Adriano için karar Güneş’in – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    için karar Güneş’in

    Adriano için karar Güneş’in

    Beşiktaş yönetimi 'ya gelen teklifleri yakından takip ediyor.

    Şampiyonlar Ligi'ne her katılımda sözleşmesi gereği 1.7 milyon euro daha Barcelona'ya ödeme yapılması nedeniyle fiyatı katlanan Brezilyalı oyuncuyla yolların ayrılmasına sıcak bakılıyor. konusundaki asıl kararı ise teknik direktör Şenol Güneş, Caner Erkin'in kampta göstereceği performansa bağlı olarak verecek.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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