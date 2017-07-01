Aboubakar resti!
Kamerunlu’nun menajeri, Porto’ya, “Beşiktaş’ın ödediği 3.3 milyon euro’yu verin, sözleşme uzatalım. Aksi halde bırakın” restini çekti!.
Beşiktaş'ın yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği isimlerden biri olan ancak bonservisi konusunda Porto ve Lorient ile anlaşılamayan Aboubakar için menajeri, Portekiz ekibine rest çekti. Porto'nun yeni hocası Sergio Conceiçao, Aboubakar'ı elinde tutmak istiyor. Kamerunlu oyuncu ise daha önce söylediği, "Porto'ya asla dönmem" sözünü yememek için bu çıkışa karşı çıkıyor. Oyuncunun menajeri ise bu durumu lehine çevirmek için sürpriz bir hamle yaptı. Porto Başkanı Costa'ya, "Beşiktaş'tan geçen sezon 3.3 milyon euro aldık. Aynı parayı verirseniz, Aboubakar sözleşme yenilemeye hazır" ifadesini kullandı.
HAFTA BAŞINA KADAR SÜRE
Pinto Da Costa, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyince, Aboubakar konusunda yine başa dönüldü. Takımda kalmasını sağlamak için Aboubakar konusunda Porto ve Lorient ile görüşmelerini de sürdüren Beşiktaş; yıldız golcünün durumunu da hafta başında netleştirecek.
HAFTA BAŞINA KADAR SÜRE
Pinto Da Costa, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyince, Aboubakar konusunda yine başa dönüldü. Takımda kalmasını sağlamak için Aboubakar konusunda Porto ve Lorient ile görüşmelerini de sürdüren Beşiktaş; yıldız golcünün durumunu da hafta başında netleştirecek.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
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