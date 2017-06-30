 Yeniden Ben Arfa – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Yeniden

    Yeniden Ben Arfa

    Siyah-beyazlı yönetim, menajerler tarafından önerilen PSG’li futbolcuyu, şartların uygun olması halinde kadroya dahil edecek. 30 yaşındaki oyuncunun adı uzun süredir F.Bahçe ile de anılıyor.

    Beşiktaş, geçtiğimiz sezon öncesi Hatem 'yı transfer etmek için büyük çaba harcamış ancak yüksek maliyeti nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. PSG'de problemli bir dönem geçiren Fransız yıldız, yeniden siyah-beyazlıların gündemine geldi. Başkan Orman ve ekibi, menajerler aracılığı ile önerilen 30 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine dahil ederken, mali şartlara göre hareket etme kararı aldı.

    GİGNAC SEFERİ
    Bu arada Aboubakar konusunda somut bir gelişme sağlayamayan Beşiktaş, Meksika Ligi'nde Tigres forması giyen Andre-Pierre Gignac üzerinde yoğunlaştı. Siyah-beyazlıların, 31 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşmek için Pazartesi günü Londra'ya gideceği öğrenildi.

    SABAH
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:52
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