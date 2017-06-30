Yeniden Ben Arfa
Siyah-beyazlı yönetim, menajerler tarafından önerilen PSG’li futbolcuyu, şartların uygun olması halinde kadroya dahil edecek. 30 yaşındaki oyuncunun adı uzun süredir F.Bahçe ile de anılıyor.
GİGNAC SEFERİ
Bu arada Aboubakar konusunda somut bir gelişme sağlayamayan Beşiktaş, Meksika Ligi'nde Tigres forması giyen Andre-Pierre Gignac üzerinde yoğunlaştı. Siyah-beyazlıların, 31 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşmek için Pazartesi günü Londra'ya gideceği öğrenildi.
SABAH
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:52
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 yalnız neden ılla ndıaye onu anlamadım amini umarda benzer yeteneklere sahıp ve yas olarakta daha genc 22 yasında ndıaye olmazsa oda olur
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 ligin en iyi istatistiklerine sahip futbolculardan biri komple bir topçu top çalma hava topu dripling başarılı pas gıbı bılmeden konusmayın
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Sneijder kararını verdi
Toplam 10
Yorum
Durust Ol Yeter bu nasil transfer politikasidi sayin Dursun Baskan ... ? Futbolu Futboldan anlayanlara birakin artiq
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