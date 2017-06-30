 Tuna’nın yerine kimseyi istemedi – Fotomaç – 30 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Tuna’nın yerine kimseyi istemedi

    Tuna’nın yerine kimseyi istemedi

    Teknik Direktörü , takımdan ayrılan ve Göztepe'nin başına giden 'nın yerine yeni bir yardımcı antrenör istemediğini yönetime iletti.

    Tecrübeli teknik adam, gelecek sezon mevcut ekibiyle yola devam edecek. 'in ekibinde antrenman programı ve kondisyon planlamasını yardımcı antrenörler Şeref Çiçek ve Miguel Montana yapıyor. İdari konularda sorumluluk antrenörlerden Mehmet Kulaksızoğlu'nu ait. Geçen sezon başında göreve başlayan Marjan Mrmic, kaleci antrenörü olarak çalışmaya devam edecek. Yardımcı antrenörler arasında yer alan analiz uzmanı Eren Şafak da teknik ekipteki görevine devam edecek.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tuna’nın yerine kimseyi istemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.