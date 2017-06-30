 ''Semt Bizim, Dost Bizim'' – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    ''Semt Bizim, Dost Bizim''

    ''Semt Bizim, Dost Bizim''
    , "Semt Bizim, Dost Bizim" kampanyasıyla sokak hayvanlarına mama yardımı yapacak. Kartal Yuvası mağazalarında satışa çıkarılan kedi ile köpek tasma, gezdirme ürünlerinden elde edilecek gelir, hayvan barınak ve rehabilitasyon merkezlerine mama yardımı olarak aktarılacak.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:43
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