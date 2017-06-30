 Pazartesi günü imza atabilir! – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Pazartesi günü imza atabilir!

    Pazartesi günü imza atabilir!

    Portekiz, Konfederasyon Kupası’ndan elendi. Hafta sonu ülkesine dönecek olan , pazartesi günü Beşiktaşlı yöneticilerle tüm şartları yüz yüze görüşecek.

    'ta harekatı hız kazandı. Portekiz Milli Takımı'nın Konfederasyonlar Kupası'nda Şili'ye yenilerek yarı finalde elenmesi sonrası tekrar düğmeye basan Kartal, Pepe ile erken temas kuracak. Hafta sonunda ülkesine dönecek olan tecrübeli stoperin, pazartesi günü Beşiktaşlı yöneticiler ile bir araya gelmesi bekleniyor. Tatile çıkmadan önce siyah-beyazlılarla buluşacak olan Portekizli stoperin , yüz yüze yapılacak görüşmede tüm şartlarını sunacağı; Beşiktaş'ın da rakamlar konusunda anlaşma sağlanma durumunda Pepe'ye 2 senelik sözleşme imzalatabileceği ifade edildi. Bu arada Beşiktaş yönetimi bir yandan Pepe'nin talep ettiği 5 milyon euro yıllık ücreti düşürmeye çalışırken, bir yandan da Henrique engelini aşmaya çalışıyor. Portekiz ve Fransız basını, Paris Saint Germain'in Pepe'ye 4.5 milyon euro yıllık ücret önerdiğini iddia ederken, siyah-beyazlar son olarak yıllık 4 milyon euro teklifinde bulunmuştu.

    MARCELO'YA İKİ TEKLİF DAHA
    Öte yandan Fransız basınında yer alan haberlere göre; Lyon'un uzun süredir ısrarla transfer etmek istediği Marcelo için Marsilya ve İnter de girişimlere başladı. Brezilyalı stoperi kadrolarına katmak isteyen takımların 10 milyon euro'yu gözden çıkarması gerektiği belirtildi. Beşiktaş'ın, Brezilyalı stoper Marcelo için belirlediği rakamın da 10 milyon euro olduğu vurgulandı.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:05
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