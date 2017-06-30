Pazartesi günü imza atabilir!
Portekiz, Konfederasyon Kupası’ndan elendi. Hafta sonu ülkesine dönecek olan Pepe, pazartesi günü Beşiktaşlı yöneticilerle tüm şartları yüz yüze görüşecek.
MARCELO'YA İKİ TEKLİF DAHA
Öte yandan Fransız basınında yer alan haberlere göre; Lyon'un uzun süredir ısrarla transfer etmek istediği Marcelo için Marsilya ve İnter de girişimlere başladı. Brezilyalı stoperi kadrolarına katmak isteyen takımların 10 milyon euro'yu gözden çıkarması gerektiği belirtildi. Beşiktaş'ın, Brezilyalı stoper Marcelo için belirlediği rakamın da 10 milyon euro olduğu vurgulandı.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:05
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 yalnız neden ılla ndıaye onu anlamadım amini umarda benzer yeteneklere sahıp ve yas olarakta daha genc 22 yasında ndıaye olmazsa oda olur
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 ligin en iyi istatistiklerine sahip futbolculardan biri komple bir topçu top çalma hava topu dripling başarılı pas gıbı bılmeden konusmayın
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Sneijder kararını verdi
Toplam 10
Yorum
Durust Ol Yeter bu nasil transfer politikasidi sayin Dursun Baskan ... ? Futbolu Futboldan anlayanlara birakin artiq
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