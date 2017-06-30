Nasri’nin başı dertte

Şenol Güneş'in Balotelli ile beraber 'Başımıza bela olur' diye veto ettiği Samir Nasri'nin başı bu kez ciddi anlamda belada. UEFA, doping kullandığı iddiasıyla Fransız oyuncun aleyhine soruşturma başlattı. Nasri'nin doping kullandığı ortaya çıkarsa 2 ila 4 yıl arasında ceza alması gündeme gelecek.