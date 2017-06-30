 Nasri’nin başı dertte – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Nasri’nin başı dertte

    Nasri’nin başı dertte
    Şenol Güneş'in Balotelli ile beraber 'Başımıza bela olur' diye veto ettiği Samir Nasri'nin başı bu kez ciddi anlamda belada. UEFA, doping kullandığı iddiasıyla Fransız oyuncun aleyhine soruşturma başlattı. Nasri'nin doping kullandığı ortaya çıkarsa 2 ila 4 yıl arasında ceza alması gündeme gelecek.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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