 Marsilya Ozzie’den vazgeçti – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Ozzie’den vazgeçti

    Marsilya Ozzie’den vazgeçti
    Son günlerde adı Roma ve ile sık sık anılan için teklifler yapıldığı iddia ediliyordu. Fransa basınında yer alan haberde Marsilya yetkilileri tarafından Oğuzhan Özyakup için yaptıkları iddia edilen 9.5 milyon euro'luk teklifin doğru olmadığı belirtildi.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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