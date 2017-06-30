''Hasta ve emekli oyuncu alacak değiliz''
Aboubakar’ı sonuna kadar bekleyecek olan siyah-beyazlılar, “Hasta ve emekli oyuncu alacak değiliz. 3 liralık adama, 5 lira vermeyiz. Aceleci davranmayacağız” dediler.
ALTERNATİFLERİ HAZIR
Siyah-beyazlı yöneticiler Aboubakar'ı gerekirse son güne kadar bekleyeceklerini belirtse de, alternatif oyuncularla ilgili görüşmeler de tüm hızıyla sürüyor. Portekiz'in Record gazetesi, Benfica'nın 20 milyon euro'ya aldığı Meksikalı oyuncu Raul Jimenez'den beklediği verimi alamadığını bu yüzden Beşiktaş'a satışına sıcak baktığını yazdı. ESPN'in Orta Amerika versiyonu da Jimenez'in Beşiktaş için Guido Carrillo'dan çok daha ön sırada bir isim olduğunu iddia etti.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:40
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 yalnız neden ılla ndıaye onu anlamadım amini umarda benzer yeteneklere sahıp ve yas olarakta daha genc 22 yasında ndıaye olmazsa oda olur
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 ligin en iyi istatistiklerine sahip futbolculardan biri komple bir topçu top çalma hava topu dripling başarılı pas gıbı bılmeden konusmayın
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Sneijder kararını verdi
Toplam 10
Yorum
Durust Ol Yeter bu nasil transfer politikasidi sayin Dursun Baskan ... ? Futbolu Futboldan anlayanlara birakin artiq
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