 ''Hasta ve emekli oyuncu alacak değiliz'' – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    ''Hasta ve emekli oyuncu alacak değiliz''

    ''Hasta ve emekli oyuncu alacak değiliz''

    Aboubakar’ı sonuna kadar bekleyecek olan siyah-beyazlılar, “Hasta ve emekli oyuncu alacak değiliz. 3 liralık adama, 5 lira vermeyiz. Aceleci davranmayacağız” dediler.

    Beşiktaş yönetimi Vincent Aboubakar'ı sonuna kadar kovalamaya karar verdi. Kamerunlu golcü konusunda ortam tamamen standart bir hal alırken, siyah-beyazlı yöneticiler, "Bizim Avrupa maceramız ezeli rakiplerimiz gibi Temmuz'da başlamıyor. O yüzden yangından mal kaçırır gibi hasta ve emekli oyuncu alacak değiliz. 3 liralık adamı 5 liraya da almayacağız, transferleri kampa yetiştirmek gibi bir kaygımız da yok. Aboubakar için acelemiz yok. Sonuna kadar zorlayacağız" yorumunu yaptılar.

    ALTERNATİFLERİ HAZIR
    Siyah-beyazlı yöneticiler Aboubakar'ı gerekirse son güne kadar bekleyeceklerini belirtse de, alternatif oyuncularla ilgili görüşmeler de tüm hızıyla sürüyor. Portekiz'in Record gazetesi, Benfica'nın 20 milyon euro'ya aldığı Meksikalı oyuncu Raul Jimenez'den beklediği verimi alamadığını bu yüzden Beşiktaş'a satışına sıcak baktığını yazdı. ESPN'in Orta Amerika versiyonu da Jimenez'in Beşiktaş için Guido Carrillo'dan çok daha ön sırada bir isim olduğunu iddia etti.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:40
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