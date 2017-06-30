 Fişek’ten mesaj – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Fişek’ten mesaj

    Fişek’ten mesaj

    'ta geçen sezon 8'inci haftada oynanan Antalyaspor maçında aşil tendonundan sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalan , yeni sezona lakabı 'fişek' gibi hazırlanıyor.

    28 yaşındaki futbolcu, dün twitter hesabı üzerinden ligin başlamasını sabırsızlıkla beklediğini açıkladı. logolu kendi resminin olduğu bir paylaşımda bulunan Caner, "Yeni sezon için sabırsızlanıyorum , tekrar o büyük taraftarın önüne çıkmak beni çok heyecanlandırıyor" dedi. Milli futbolcunun üç yıldız ve 'Şampiyon Beşiktaş' yazısını paylaşması da dikkat çekti.

    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:43
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