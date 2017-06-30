 Erdal Karacan istifasını verdi – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    istifasını verdi

    Erdal Karacan istifasını verdi
    Beşiktaşlı yönetici , amatör şubelerdeki görevinden ayrıldı. Karacan, yaptığı yazılı açıklamada, " Amatör şubelerimizde Beşiktaşımızın başarısı için ter döken idari, teknik ve sporcu kardeşlerime; 2012 yılında şahsıma tevdi edilen Kulübü Amatör Şubelerinden sorumlu yöneticilik görevimden bugün itibarıyla ayrılacağım" ifadelerini kullandı.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:49
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