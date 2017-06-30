Borja bizimle mutlu!

Beşiktaş'ın, Palmeiras forması giyen Kolombiyalı golcü Miguel Borja ile ilgilendiği iddialarını oyuncunun menajeri yalanladı. 24 yaşındaki genç forvetin menajeri bu iddialara, Torcedores aracılığıyla cevap verdi ve "Bu spekülasyonlar her zaman vardır. Miguel, Palmeiras'da olmaktan mutlu" dedi.