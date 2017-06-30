 Beşiktaşlı yönetici Kalkavan'ın acı günü – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Beşiktaşlı yönetici Kalkavan'ın acı günü

    Beşiktaşlı yönetici Kalkavan'ın acı günü

    Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi 'ın annesi Meziyet Kalkavan vefat etti.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz 'ın annesi Meziyet Kalkavan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Meziyet Kalkavan'ın cenazesi, yarın Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet; Hakan Kalkavan'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:30
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