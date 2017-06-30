Beşiktaşlı yönetici Kalkavan'ın acı günü

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan Kalkavan'ın annesi Meziyet Kalkavan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Meziyet Kalkavan'ın cenazesi, yarın Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet; Hakan Kalkavan'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.