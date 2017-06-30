Beşiktaşlı yönetici Kalkavan'ın acı günü
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kalkavan'ın annesi Meziyet Kalkavan vefat etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan Kalkavan'ın annesi Meziyet Kalkavan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Meziyet Kalkavan'ın cenazesi, yarın Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet; Hakan Kalkavan'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:30
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Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 1
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borego oh beee. bir emenike faciasından daha kurtulduk.
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"Wes'le önümüzdeki hafta..."
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Yorum
Erol Galatasaraylılara sesleniyorum neden beşiktaşlılar sneijderin gitmesine daha çok üzülüyorlar neden?
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Belhanda'nın maliyeti belli oldu
Toplam 49
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Belhanda 36 maç 3 gol 7 asist. 20 milyon Euro yaklaşık 100 milyon türk lirası maliyet. olaya bak türkiyenin parası nerelere gidiyor yazık
Beşiktaşlı yönetici Kalkavan'ın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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