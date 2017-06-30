 Amatörde küçülme! – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Amatörde küçülme!

    Amatörde küçülme!

    'ta yönetim amatör branşlarda küçülmeye gitme kararı aldı.

    Ekonomik tedbirler çerçevesinde erkek voleybol ve kadın basketbol şubeleri faaliyetlerini donduracak. Tarihi başarılarla dolu erkek hentbol şubesinin de bütçesi büyük oranda azaltılacak. Yaşanan bu gelişmenin ardından yönetici Erdal Karacan, amatör şubelerindeki görevinden istifa etti.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:33
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