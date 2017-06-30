Adil Rami’de mutlu son
Beşiktaş, 31 yaşındaki stoper için Sevilla ile 3 milyon euro’ya anlaştı. Fransız futbolcunun, üç gün içinde İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı dile getirildi.
Ödeme planı için Sevilla ile sözleşme şartları için de Fransız futbolcuyla son bir görüşme gerçekleştirecek olan siyah-beyazlı yönetimin, bu transferi üç gün içinde noktalaması bekleniyor. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa Adil Rami, en geç pazartesi günü İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak. İki sezon önce Milan'dan 3.5 milyon euro'ya Sevilla'ya transfer olan Adil Rami, İspanyol temsilcisinde bu süre içinde 79 maça çıktı.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:39
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 yalnız neden ılla ndıaye onu anlamadım amini umarda benzer yeteneklere sahıp ve yas olarakta daha genc 22 yasında ndıaye olmazsa oda olur
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 ligin en iyi istatistiklerine sahip futbolculardan biri komple bir topçu top çalma hava topu dripling başarılı pas gıbı bılmeden konusmayın
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Sneijder kararını verdi
Toplam 10
Yorum
Durust Ol Yeter bu nasil transfer politikasidi sayin Dursun Baskan ... ? Futbolu Futboldan anlayanlara birakin artiq
Adil Rami’de mutlu son haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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