 Adil Rami’de mutlu son – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    ’de mutlu son

    <a href="/index/adil-rami?id=a1c42226-d740-475c-8c78-bfc3ccca8b4c" class="" rel="tag">Adil Rami</a>’de mutlu son

    , 31 yaşındaki stoper için ile 3 milyon euro’ya anlaştı. Fransız futbolcunun, üç gün içinde İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı dile getirildi.

    Marcelo'nun gitmesi durumunda stopere iki takviye yapmayı planlayan , 'lı 'de mutlu sona çok yaklaştı. 31 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 6 milyon euro'dan kapıyı açan İspanyol kulübü ile yapılan görüşmelerde fiyat 3 milyon euro seviyesine indi ve bu rakamda anlaşma sağlandı.

    Ödeme planı için Sevilla ile sözleşme şartları için de Fransız futbolcuyla son bir görüşme gerçekleştirecek olan siyah-beyazlı yönetimin, bu transferi üç gün içinde noktalaması bekleniyor. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa , en geç pazartesi günü İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak. İki sezon önce Milan'dan 3.5 milyon euro'ya Sevilla'ya transfer olan Adil Rami, İspanyol temsilcisinde bu süre içinde 79 maça çıktı.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:39
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