 UEFA’dan duruşma çağrısı – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    UEFA’dan duruşma çağrısı

    UEFA’dan duruşma çağrısı

    Beşiktaş kulübünün, Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynanan maç sonrasında aldığı 2 yıl ertelemeli olarak Avrupa kupalarından bir yıl men cezasına ilişkin UEFA'ya yaptığı itirazın görüşüleceği tarih belirlendi.

    UEFA'dan yapılan açıklamada itirazın, 13 Eylül'de İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek duruşmada görüşüleceği belirtildi. Yönetici Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, "Bizimle alakası olmayan tribün ile ilgili bize yaptırım uygulanamayacağını sözlü olarak da dile getireceğiz. Bu işi önemsediğimizi bilmeleri için görüşmeye gideceğiz. Cezanın kaldırılmasını istiyoruz" dedi.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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