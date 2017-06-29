 Marcelo ısrarı – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Marcelo ısrarı

    Marcelo ısrarı
    Fransız ekibi Olimpik Lyon'un, Marcelo Guades konusundaki ısrarı sürüyor. Stoper mevkiine yapacağı transfer için Mangala ve Jason Denayer gibi isimlerini de gündemine alan Lyon kulübü, özellikle Marcelo üzerinde duruyor. Brezilyalı için 8.3 milyon euro'ya yakın bir teklif sunan Fransız kulübünün biraz daha fiyat artırması bekleniyor.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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