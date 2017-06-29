Marcelo ısrarı

Fransız ekibi Olimpik Lyon'un, Marcelo Guades konusundaki ısrarı sürüyor. Stoper mevkiine yapacağı transfer için Mangala ve Jason Denayer gibi isimlerini de gündemine alan Lyon kulübü, özellikle Marcelo üzerinde duruyor. Brezilyalı için 8.3 milyon euro'ya yakın bir teklif sunan Fransız kulübünün biraz daha fiyat artırması bekleniyor.