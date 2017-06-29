Kartal Yuvası'ndan anlamlı kampanya
Beşiktaş Kulübü, "Semt Bizim Dost Bizim" kampanyasıyla sokak hayvanlarına mama yardımı yapacak.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kampanyayla Kartal Yuvası mağazalarında satışa çıkarılan kedi ile köpek tasma, gezdirme ürünlerinden elde edilecek gelir, hayvan barınak ve rehabilitasyon merkezlerine mama yardımı olarak aktarılacak.
Her zaman toplumsal olaylara karşı duyarlı olduklarını ve "Semt Bizim Dost Bizim" projesi ile sokak hayvanlarına da yardım eli uzatmak istediklerini aktaran Beşiktaş Kulübünün Kartal Yuvası mağazalarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican, "Evcil hayvan ürünlerini de Kartal Yuvası mağazalarımızın ürün yelpazesine ekledik. Bu vesileyle de bir proje kapsamında sokak hayvanlarına yardım elimizi uzatmak istedik. 'Semt Bizim Dost Bizim' diyerek ürün satışlarımızdan elde edeceğimiz gelir ile barınaklardaki hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Tüm taraftarlarımızın ve hayvanseverlerin desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:29
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Forvete alternatif aday: Ahmethan
Toplam 12
Yorum
I.D.34 Ne güzel haberler bir kac gün önce Yigithan ve simdide Ahmethan ile ilgileniliyor.Altyapidan yildizlarin dogma zamani gelmistir.bravo hocaya
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Yeni Beckham: Wesley
Toplam 5
Yorum
RESPECT gidecekse selçuğu satın takımı yavaşlatan o şino yine 28 maçta 5 gol 15 asist yapmış selçuk ne yapıyo orta saha şino imbula lemina dan inş
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Forvete alternatif aday: Ahmethan
Toplam 12
Yorum
gfb okan alkan ve beykan 'da potansiyel olsaydıda başka yerlerde parlasalardı hee birde recep niyaz demkki hocada sorun yok sorun oyuncularda
Kartal Yuvası'ndan anlamlı kampanya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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