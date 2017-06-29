 Kamp programı bir hayli yoğun – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Kamp programı bir hayli yoğun

    Kamp programı bir hayli yoğun
    Beşiktaşlı futbolcuların hazırlık kampı programı çok yoğun. Ümraniye'de toplanacak oyuncular, 2 hafta kamp yaptıktan sonra Çin'de 5 gün, Avusturya ya da Almanya'da ise 12 günlük bir kamp gerçekleştirecek. Beşiktaş'ın 40 gün sürecek toplam kamp programı içerisinde 6 hazırlık maçı yapması bekleniyor.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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