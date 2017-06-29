 Gökhan İnler kalmak istiyor – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    kalmak istiyor

    Gökhan İnler kalmak istiyor
    Siyah-beyazlılarda geride kalan sezon beklentilerin altında kalan , transfer tekliflerine olumlu cevap vermeyince, yeni bir gelişme yaşandı. İnler, Beşiktaş'ta kalmak isterken, teknik direktör Şenol Güneş de 1 senelik sözleşmesi kalan tecrübeli orta saha oyuncusundan önümüzdeki sezon daha fazla yararlanmayı hedefliyor. Güneş, yönetimden gurbetçi futbolcunun satılmaması istedi.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:13
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