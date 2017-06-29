 Cumartesi günü topbaşı yapılıyor – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Cumartesi günü topbaşı yapılıyor

    Cumartesi günü topbaşı yapılıyor
    2015-2016 ve 2016-2017 sezonunu Şenol Güneş yönetiminde şampiyon olarak tamamlayan ve 3. yıldızı formasına takan , yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Bu sezonun da en büyük favorisi olarak gözüken siyah-beyazlılar 1 Temmuz cumartesi günü akşam saat 20.00'de yapacağı idman ile hazırlıklarına başlayacak.

    Kamp programı bir hayli yoğun
    Beşiktaşlı futbolcuların hazırlık kampı programı çok yoğun. Ümraniye'de toplanacak oyuncular, 2 hafta kamp yaptıktan sonra Çin'de 5 gün, Avusturya ya da Almanya'da ise 12 günlük bir kamp gerçekleştirecek. Beşiktaş'ın 40 gün sürecek toplam kamp programı içerisinde 6 hazırlık maçı yapması bekleniyor.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:28
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