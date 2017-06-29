Beşiktaş’ta yol ayrımı

Siyah-beyazlılar; Aras Özbiliz, Veli Kavlak, Ersan Gülüm, Ömer Şişmanoğlu ve Demba Ba ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Boyko, Milosevic, Franco ve Pektemek ise kiralanacak

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer hareketliliği devam ediyor. Yapılacak takviye isimler büyük ölçüde belli olurken, takımdan ayrılacak de isimler netleşiyor. Futbol komitesi bir yandan transferi planlanan oyuncularla ilgili temaslarını sürdürürken, bir yandan da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncuların durumunu değerlendiriyor. Siyah beyazlılar, Rhodolfo'nun ardından Aras Özbiliz, Veli Kavlak, Ömer Şişmanoğlu, Ersan Gülüm ve Demba Ba ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Geçen sezon 5 maçta forma giyen Aras'ın gönderilmesi kesin gibi. Omzundaki sakatlığını bir türlü atlatamayan Veli için ise gelen teklifler değerlendirilecek. Sözleşmeleri tamamlanan Ömer, Ersan ve Demba Ba ile yeni mukavele yapılmayacak.



KİRALIK DA OLUR, SATILIK DA

Geçen sezon kiralık olarak farklı takımlarda oynayan Boyko, Milosevic, Franco ve Mustafa Pektemek de yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Bu 4 futbolcuyu ilk olarak bonservisleriyle elden çıkarmayı düşünen yönetim, gelecek teklifleri bekliyor. Aksi durumda Boyko, Milosevic, Franco ve Mustafa Pektemek'in yeniden kiralanmaları gündeme gelecek.