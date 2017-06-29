Beşiktaş’ta yol ayrımı
Siyah-beyazlılar; Aras Özbiliz, Veli Kavlak, Ersan Gülüm, Ömer Şişmanoğlu ve Demba Ba ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Boyko, Milosevic, Franco ve Pektemek ise kiralanacak
KİRALIK DA OLUR, SATILIK DA
Geçen sezon kiralık olarak farklı takımlarda oynayan Boyko, Milosevic, Franco ve Mustafa Pektemek de yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Bu 4 futbolcuyu ilk olarak bonservisleriyle elden çıkarmayı düşünen yönetim, gelecek teklifleri bekliyor. Aksi durumda Boyko, Milosevic, Franco ve Mustafa Pektemek'in yeniden kiralanmaları gündeme gelecek.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:40
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
gsgeneral adam geleceği takımı incelemiş tarihi ne rütbesi ne. garip olan ne ki okumuş çocuk..herkes rütbesini bilecek! hadi kuşlar sayfanıza...
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
brc laga lugaya gerek yok...bir fenerli olarak tebrik ederim...valbuena, gomis gibi oyuncular gelip bizde oynamalılar!
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F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
BEDAVADAN GOLLER YERİZ YENİ SEZONDA VDEMİRELİ GÖRMEYE TAHAMMÜL EDEMEYİZ..
Beşiktaş’ta yol ayrımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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