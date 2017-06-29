 Beşiktaş’ta yol ayrımı – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Beşiktaş’ta yol ayrımı

    Beşiktaş’ta yol ayrımı

    Siyah-beyazlılar; Aras Özbiliz, Veli Kavlak, , Ömer Şişmanoğlu ve Demba Ba ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Boyko, Milosevic, Franco ve Pektemek ise kiralanacak

    Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer hareketliliği devam ediyor. Yapılacak takviye isimler büyük ölçüde belli olurken, takımdan ayrılacak de isimler netleşiyor. Futbol komitesi bir yandan transferi planlanan oyuncularla ilgili temaslarını sürdürürken, bir yandan da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncuların durumunu değerlendiriyor. Siyah beyazlılar, Rhodolfo'nun ardından Aras Özbiliz, Veli Kavlak, Ömer Şişmanoğlu, Ersan Gülüm ve Demba Ba ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Geçen sezon 5 maçta forma giyen Aras'ın gönderilmesi kesin gibi. Omzundaki sakatlığını bir türlü atlatamayan Veli için ise gelen teklifler değerlendirilecek. Sözleşmeleri tamamlanan Ömer, Ersan ve Demba Ba ile yeni mukavele yapılmayacak.

    KİRALIK DA OLUR, SATILIK DA
    Geçen sezon kiralık olarak farklı takımlarda oynayan Boyko, Milosevic, Franco ve Mustafa Pektemek de yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Bu 4 futbolcuyu ilk olarak bonservisleriyle elden çıkarmayı düşünen yönetim, gelecek teklifleri bekliyor. Aksi durumda Boyko, Milosevic, Franco ve Mustafa Pektemek'in yeniden kiralanmaları gündeme gelecek.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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