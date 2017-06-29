Beşiktaş'ta istifa
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan, amatör şubelerdeki görevinden ayrıldı.
Karacan, yaptığı yazılı açıklamada, "Beşiktaş Kulübünün Amatör Şubelerinde Beşiktaşımızın başarısı için ter döken idari, teknik ve sporcu kardeşlerime; 2012 yılında şahsıma tevdi edilen, Beşiktaş Kulübü Amatör Şubelerinden sorumlu yöneticilik görevimden bugün itibarıyla ayrılacağım." ifadelerini kullandı.
Erdal Karacan, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:
"Geçen süre içerisinde sizlerin göstermiş olduğu üstün iş birliği anlayışı, çalışmalarınız, başarılarınız ve dostluğunuz için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu duygu ve düşünceler ile bundan sonraki çalışma hayatınızda da sağlık ve başarı dolu günlerin her zaman sizlerle olmasını dileyerek, saygılarımı sunuyorum."
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:15
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 4
Yorum
Onur Imza parasi nedir
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 4
Yorum
kerem gs oha lan oha bu paralar nedir imza için 2,5 milyon euro bide sampiyonluk için ekstra 200 bin dolar
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 4
Yorum
galatasaray 4.200.000 euro garanti para, 80 puan alsa 400.000 euro, şampiyonluk 200.000 dolar çok yüksek rakamlar bu değirmenin suyu nereden geliyor.
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