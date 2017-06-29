Beşiktaş'ta istifa

Karacan, yaptığı yazılı açıklamada, "Beşiktaş Kulübünün Amatör Şubelerinde Beşiktaşımızın başarısı için ter döken idari, teknik ve sporcu kardeşlerime; 2012 yılında şahsıma tevdi edilen, Beşiktaş Kulübü Amatör Şubelerinden sorumlu yöneticilik görevimden bugün itibarıyla ayrılacağım." ifadelerini kullandı.

Erdal Karacan, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Geçen süre içerisinde sizlerin göstermiş olduğu üstün iş birliği anlayışı, çalışmalarınız, başarılarınız ve dostluğunuz için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu duygu ve düşünceler ile bundan sonraki çalışma hayatınızda da sağlık ve başarı dolu günlerin her zaman sizlerle olmasını dileyerek, saygılarımı sunuyorum."