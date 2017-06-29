 Beşiktaş'ta istifa – Fotomaç – 29 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'ta istifa

    Beşiktaş'ta istifa

    Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan, amatör şubelerdeki görevinden ayrıldı.

    Karacan, yaptığı yazılı açıklamada, "Beşiktaş Kulübünün Amatör Şubelerinde Beşiktaşımızın başarısı için ter döken idari, teknik ve sporcu kardeşlerime; 2012 yılında şahsıma tevdi edilen, Beşiktaş Kulübü Amatör Şubelerinden sorumlu yöneticilik görevimden bugün itibarıyla ayrılacağım." ifadelerini kullandı.

    Erdal Karacan, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:
    "Geçen süre içerisinde sizlerin göstermiş olduğu üstün iş birliği anlayışı, çalışmalarınız, başarılarınız ve dostluğunuz için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu duygu ve düşünceler ile bundan sonraki çalışma hayatınızda da sağlık ve başarı dolu günlerin her zaman sizlerle olmasını dileyerek, saygılarımı sunuyorum."

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta istifa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.