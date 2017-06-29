4 koldan pres!
Bir süre önce yapılan gayrı resmi teklifin kabul edilmesinden sonra Arda Turan için hevesi iyice kabaran Beşiktaş yönetimi, safları sıklaştırmaya başladı.
Bu da yetmedi Arda'ya tatilde Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ'da pres başladı. Arda'nın 4 ayrı koldan kendisine yapılan pres karşısında yavaş yavaş Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:23
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
gsgeneral adam geleceği takımı incelemiş tarihi ne rütbesi ne. garip olan ne ki okumuş çocuk..herkes rütbesini bilecek! hadi kuşlar sayfanıza...
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
brc laga lugaya gerek yok...bir fenerli olarak tebrik ederim...valbuena, gomis gibi oyuncular gelip bizde oynamalılar!
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F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
BEDAVADAN GOLLER YERİZ YENİ SEZONDA VDEMİRELİ GÖRMEYE TAHAMMÜL EDEMEYİZ..
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