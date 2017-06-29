4 koldan pres!

Barcelonalı oyuncuya iki yakın dostu Gökhan Gönül ve Caner Erkin aracılığıyla baskı uygulatan Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş'in de devreye girmesiyle bir adım öne çıktı.Bu da yetmedi Arda'ya tatilde Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ'da pres başladı. Arda'nın 4 ayrı koldan kendisine yapılan pres karşısında yavaş yavaş Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.