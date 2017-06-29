 4 koldan pres! – Fotomaç – 29 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    4 koldan pres!

    4 koldan pres!

    Bir süre önce yapılan gayrı resmi teklifin kabul edilmesinden sonra için hevesi iyice kabaran Beşiktaş yönetimi, safları sıklaştırmaya başladı.

    Barcelonalı oyuncuya iki yakın dostu Gökhan Gönül ve Caner Erkin aracılığıyla baskı uygulatan Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş'in de devreye girmesiyle bir adım öne çıktı.

    Bu da yetmedi Arda'ya tatilde Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ'da pres başladı. Arda'nın 4 ayrı koldan kendisine yapılan pres karşısında yavaş yavaş Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    4 koldan pres! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.