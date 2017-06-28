 UEFA duruşma için tarih verdi – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    UEFA duruşma için tarih verdi

    UEFA duruşma için tarih verdi

    UEFA, Beşiktaş'ın Olympique Lyon maçı sonrası verilen cezaya yaptığı itiraz üzerine siyah beyazlılara 13 Temmuz için duruşma tarihi verdi.

    Beşiktaş'ın 13 Nisan 2017 tarihinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Fransa'da O. Lyon ile karşı karşıya geldiği mücadelede istenmeyen olaylar yaşanmış, Lyon taraftarlarının sahaya inmesi nedeniyle mücadele 45 dakika geç başlamıştı.

    Olaylar nedeniyle Beşiktaş'a 100 bin euro para cezası ve aynı eylemlerin tekrarlanması halinde 2 yıl ertelemeli olarak 1 yıl men cezası verilmişti.

    Daha sonra, siyah beyazlı ekip bu cezaya itiraz ederek temyize götürmüştü.

    UEFA, Beşiktaş'ın Lyon maçı sonrası verilen cezaya itirazı üzerine 13 Temmuz'a duruşma tarihi verdi.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:40
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