UEFA duruşma için tarih verdi

Beşiktaş'ın 13 Nisan 2017 tarihinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Fransa'da O. Lyon ile karşı karşıya geldiği mücadelede istenmeyen olaylar yaşanmış, Lyon taraftarlarının sahaya inmesi nedeniyle mücadele 45 dakika geç başlamıştı.

Olaylar nedeniyle Beşiktaş'a 100 bin euro para cezası ve aynı eylemlerin tekrarlanması halinde 2 yıl ertelemeli olarak 1 yıl men cezası verilmişti.

Daha sonra, siyah beyazlı ekip bu cezaya itiraz ederek temyize götürmüştü.

UEFA, Beşiktaş'ın Lyon maçı sonrası verilen cezaya itirazı üzerine 13 Temmuz'a duruşma tarihi verdi.