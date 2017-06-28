UEFA duruşma için tarih verdi
UEFA, Beşiktaş'ın Olympique Lyon maçı sonrası verilen cezaya yaptığı itiraz üzerine siyah beyazlılara 13 Temmuz için duruşma tarihi verdi.
Beşiktaş'ın 13 Nisan 2017 tarihinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Fransa'da O. Lyon ile karşı karşıya geldiği mücadelede istenmeyen olaylar yaşanmış, Lyon taraftarlarının sahaya inmesi nedeniyle mücadele 45 dakika geç başlamıştı.
Olaylar nedeniyle Beşiktaş'a 100 bin euro para cezası ve aynı eylemlerin tekrarlanması halinde 2 yıl ertelemeli olarak 1 yıl men cezası verilmişti.
Daha sonra, siyah beyazlı ekip bu cezaya itiraz ederek temyize götürmüştü.
UEFA, Beşiktaş'ın Lyon maçı sonrası verilen cezaya itirazı üzerine 13 Temmuz'a duruşma tarihi verdi.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:40
-
Rekor yolda
Toplam 6
Yorum
gelmeyeceksen alma kombine alıpta gelmeyeceksen alma kombine aldım evde yattım olmaz takımına sahip cık armaya sahip çık yine coş coştur cehennemi yaşat
-
Barça'dan çifte müjde!
Toplam 18
Yorum
VELI BJKYI BEN KENDINI BUGDAY AMBARINDA GÖREN AC TAVUGA BENZETTIYOM
-
Bonservis bedeli belirlendi
Toplam 9
Yorum
Nirvana Katilmiyorum . Tolgay ve Oguzhan birlikte oynarlarsa cok faydali olurlar ve cok basarili olurlar . Atiba yaslandi . En fazla 20 mac oynar
UEFA duruşma için tarih verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.