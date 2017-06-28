 Rhodolfo’dan sakatlık isyanı – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    ’dan sakatlık isyanı

    Rhodolfo’dan sakatlık isyanı
    Beşiktaş'ın Flamengo'ya sattığı defans oyuncusu , Brezilya'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Flamengo'nun Bahia'yı 1-0 yendiği maçta iyi bir performans ortaya koyan Rhodolfo, maçın ardından sakatlık iddiaları hakkında, "Performansım sürpriz değildi. Kalitemi ve potansiyelimi biliyorum. Eksikliğini hissettiğim şey maç temposu. Yapabileceklerimi göstermek için daha fazla oynamam gerekiyor" dedi.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:54
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