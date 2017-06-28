''Neden gideyim ki!''

Beşiktaş'ta Gökhan'ın transferiyle 11'deki yerini kaybedentakımdan ayrılacağı yönündeki haberleri yalanladı. İnstagram hesabına şampiyonluk turundan bir fotoğraf koyanfutbolcu "Son dönemde geleceğimle ilgili bir çok spekülasyon yapıldığını gördüm. Diyeceğim tek şey;Burada oynamaktan dolayı gurur duyuyorum" dedi