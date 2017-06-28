 ''Neden gideyim ki!'' – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    ''Neden gideyim ki!''

    ''Neden gideyim ki!''
    Beşiktaş'ta Gökhan'ın transferiyle 11'deki yerini kaybeden Andreas Beck takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri yalanladı. İnstagram hesabına şampiyonluk turundan bir fotoğraf koyan Alman futbolcu "Son dönemde geleceğimle ilgili bir çok spekülasyon yapıldığını gördüm. Diyeceğim tek şey; Şu an hiçbir yere gitme niyetim yok. Neden gideyim? Burada oynamaktan dolayı gurur duyuyorum" dedi

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:23
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