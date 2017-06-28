 Kartal kovalıyor, Pepe kaçıyor! – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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HEPSİ
    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Kartal kovalıyor, kaçıyor!

    Kartal kovalıyor, <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a> kaçıyor!

    Siyah-beyazlılar, iki gün sonra ’le sözleşmesi bitecek olan ’ye senelik 3.5 milyon euro + 1 milyon euro da imza parası önerdi. Portekizli, senelik 5 milyon euro + 2.5 milyon euro da imza parası istedi. PSG ile el sıkıştığı iddia edilen için yönetim bekleme kararı aldı.

    Yeni sezonda kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen yönetimi, mali olarak tüm şartlarını zorluyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi üzerine ilk olarak stoper mevkiine oyuncu arayan Kara Kartal, 'in yıldızı Pepe'nin işini bitirmek istiyor. Bugüne kadar yapılan görüşmeler olumlu geçse de, Portekizli yıldızın istediği para siyah-beyazlıları sıkıntıya soktu. , İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi iki gün sonra sona erecek olan Pepe'ye senelik 3.5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme ve 1 milyon euro da imza parası önerdi. 'nin ise siyah-beyazlılardan senelik 5 milyon euro'dan 2 senelik anlaşma ve 2.5 milyon euro da imza parası talep ettiği belirtildi.

    YÖNETİMİN B PLANI HAZIR
    Siyah-beyazlı yönetim, Portekizli oyuncunun bu talebini düşünmek için süre istedi. Bu arada Fransa'dan Le 10 Sports, menajeri Jorge Mendes tarafından önerilen 'nin PSG'nin teknik ekibiyle anlaştığını duyurdu. İşin ilginci ise Pepe'yi, PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi'nin onaylamadığı belirtildi. PSG'nin teknik ekibinin kulübün Arap sahibini ikna etmesi durumunda Pepe'nin 1+1 yıllığına Fransız ekibine imza atacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Başkan Orman'ın da yaşanan bu gelişmeler üzerine, "Pepe için tüm imkanlarımızı zorluyoruz. Bizim teklifimiz belli, eğer başta takıma giderse biz de B planımızı uygularız. Şimdi bekleme zamanı" dediği ifade edildi.

    GUTİ HERNANDEZ'TEN TAM DESTEK
    Siyah-beyazlıların eski oyuncularından Guti Hernandez'in, Beşiktaş'ın gündeminde ilk sırada olan Pepe'ye, Türkiye'ye gitmesi için olumlu ifadeler kullandığı ifade edildi. İspanyol yıldız Guti'nin, "İspanya'da neyse, Türkiye'de de Beşiktaş odur. Hiç zorluk çekmezsen. Sana taraftarları kelimelerle anlatamam, yaşaman lazım. Tek kelimeyle olağanüstü. Beşiktaş'ta forma giymek Türkiye'nin en önemli olaylarından biridir. Kariyerinin son bölümünde böyle bir şans ayağına geldiyse, hiç düşünme ve 'evet' de" dediği öğrenildi.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
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