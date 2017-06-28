Kartal kovalıyor, Pepe kaçıyor!
Siyah-beyazlılar, iki gün sonra Real Madrid’le sözleşmesi bitecek olan Pepe’ye senelik 3.5 milyon euro + 1 milyon euro da imza parası önerdi. Portekizli, senelik 5 milyon euro + 2.5 milyon euro da imza parası istedi. PSG ile el sıkıştığı iddia edilen Pepe için yönetim bekleme kararı aldı.
YÖNETİMİN B PLANI HAZIR
Siyah-beyazlı yönetim, Portekizli oyuncunun bu talebini düşünmek için süre istedi. Bu arada Fransa'dan Le 10 Sports, menajeri Jorge Mendes tarafından önerilen Pepe'nin PSG'nin teknik ekibiyle anlaştığını duyurdu. İşin ilginci ise Pepe'yi, PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi'nin onaylamadığı belirtildi. PSG'nin teknik ekibinin kulübün Arap sahibini ikna etmesi durumunda Pepe'nin 1+1 yıllığına Fransız ekibine imza atacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Başkan Orman'ın da yaşanan bu gelişmeler üzerine, "Pepe için tüm imkanlarımızı zorluyoruz. Bizim teklifimiz belli, eğer başta takıma giderse biz de B planımızı uygularız. Şimdi bekleme zamanı" dediği ifade edildi.
GUTİ HERNANDEZ'TEN TAM DESTEK
Siyah-beyazlıların eski oyuncularından Guti Hernandez'in, Beşiktaş'ın gündeminde ilk sırada olan Pepe'ye, Türkiye'ye gitmesi için olumlu ifadeler kullandığı ifade edildi. İspanyol yıldız Guti'nin, "İspanya'da Real Madrid neyse, Türkiye'de de Beşiktaş odur. Hiç zorluk çekmezsen. Sana taraftarları kelimelerle anlatamam, yaşaman lazım. Tek kelimeyle olağanüstü. Beşiktaş'ta forma giymek Türkiye'nin en önemli olaylarından biridir. Kariyerinin son bölümünde böyle bir şans ayağına geldiyse, hiç düşünme ve 'evet' de" dediği öğrenildi.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:14
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
şaka şaka gibi yaa :D burak bitti denildigi sezon 17 gol atıodu bu kral ilan ediliyor bide sahte haberlerle kandırıyorlar bu bjklileri
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Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!
Toplam 14
Yorum
Özgür Bonservisler toplam15.5 milyon euro 4,3,5 yıllık sabitler 23.9 milyon euro maç toplam39.5 maç başıları ile 42 yi buluyor araştır istersen
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
SMOKİE ÇİFT AYAKLI ŞUTÖR VE BİTİRİCİĞİ YÜKSEK TEKNİK KAÇ TANE TÜRK FORVET TANIYOSUN MERAK ETTİM ? :D renktaş
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