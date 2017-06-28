 ''Daha iyisini alamayacaksak...'' – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    ''Daha iyisini alamayacaksak...''

    ''Daha iyisini alamayacaksak...''
    Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu ile ilgili son kararı teknik direktör Güneş verecek. Çin kulüpleri Hebei China Fortune ve Shanghai SIPG'in 32 yaşındaki isim için yaklaşık 7 milyon euro'yu gözden çıkartırken; tecrübeli teknik adamın ise "Daha iyisini almayacaksak, kesinlikle seneye de bizimle kalmalı" dediği öğrenildi.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:22
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