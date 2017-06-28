 Bonservis bedeli belirlendi – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Bonservis bedeli belirlendi

    Bonservis bedeli belirlendi

    yönetimi, sözleşmesini uzatmak için gün saydığı 'ın değerini belirledi.

    Sezon bittiğinden bu yana başta İtalyan ekipleri genç yıldızı takibe alırken, son olarak PSG'nin de Tolgay için siyahbeyazlılara bir teklif sunduğu iddia edildi. Fransız temsilcisinin 'a genç oyuncu için önce 6, ardından 7 milyon euro önerdiği; ancak Orman yönetiminin bu teklifi kabul etmediği ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Tolgay için "Onu almak isteyen 15 milyon euro'yu gözden çıkarmalı" kararını aldığı ifade edildi. Tolgay üç sezonda toplam 72 resmi maça çıktı.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:05
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