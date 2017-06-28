 Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başlıyor – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

    Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

    Son iki senenin şampiyonu Beşiktaş, sahaya iniyor.

    Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına Cumartesi günü yapacağı idman ile başlayacak. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonunu Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde şampiyon olarak tamamlayan ve 3. yıldızı formasına takan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Bu sezonun da en büyük favorisi olarak gözüken siyah-beyazlılar Cumartesi günü akşam saatlerinde yapacağı idman ile hazırlıklarına başlayacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaşlı futbolcular 2 hafta kamp yapacak. Siyah-beyazlılar ardından Çin'de 5 gün, Avusturya ya da Almanya'da ise 12 günlük bir kamp gerçekleştirecek. Beşiktaş'ın 40 gün sürecek olan toplam kamp programı içerisinde 6 hazırlık maçı yapması bekleniyor.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:54
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