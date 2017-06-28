 Belçika’dan kulüp alacak! – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Belçika’dan kulüp alacak!

    Belçika’dan kulüp alacak!
    'ın, Beşiktaş başkanlığını bıraktıktan sonra bir kulüp satın almayı düşündüğü öğrenildi. Hayatı boyunca futboldan kopmayacağını dile getiren Başkan Orman'ın, Belçika'da almayı düşündüğü kulübün başında hem başkan hem de sportif direktör olacağı, bu şekilde hobisini profesyonel bir işe dökeceği ifade edildi.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:18
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